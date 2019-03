Eva Mendes está embarazada de su primer hijo con Ryan Gosling

A pesar de los múltiples rumores de ruptura y crisis en la pareja formada por Eva Mendes y Ryan Gosling, según informa Ok! Magazine, la actriz cubano-americana está embarazada de siete meses. Todo apunta a que el futuro papá es el también actor y novio de Eva, Ryan Gosling.

Curiosamente, la pareja se conoció debido a la película que rodaron juntos en 2011 The Place Beyond the Pines, en la que Eva y Ryan interpretaban a dos padres primerizos. Ahora la ficción se ha convertido en realidad y tras tres años de relación, ambos van a comenzar un nuevo proyecto juntos: ¡ser papás! Y es que aunque en un principio ambos no coincidían en la idea de casarse y tener hijos, parece ser que por fin se han puesto de acuerdo en lo último.

La actriz hizo su última aparición pública en marzo, con motivo de la presentación de su nueva colección de moda en California, y fue entonces cuando saltaron todas las alarmas. Eva lució un vestido floral demasiado suelto para los que nos tenía acostumbrados y el rumor de un posible embarazo empezó a cobrar fuerza.

El cuore internacional está que arde con esta nueva noticia y ya son muchos los que opinan que la boda debe estar al caer. Eva siempre ha mantenido su vida privada lejos de los medios y aunque no haya confirmado aún su estado, sólo se puede decir que el bebé que está en camino seguro que va a ser una auténtica belleza como sus papis.