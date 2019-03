Eva González comparte su truco para padres primerizos

Cayetano, el hijo de Eva González y Cayetano Rivera, va cumpliendo meses, y eso conlleva a que empiece a gatear. Y claro, estar todo el día en el suelo supone que se ensucie mucho, pero la presentadora de 'La Voz' he encontrado una solución que además le permite al bebé no resbalarse mientras practica esta nueva habilidad, y como es habitual, lo ha compartido con sus seguidores.

Junto a una fotografía que ha colgado en sus Stories de Instagram, ha puesto un mensaje: "Mamis y Papis del mundo con bebés gateadores, acabo de descubrir un peto que es una maravilla pura, Cayetano no se ensucia su ropa y además no se resbala, que el pobre no domina aún bien la técnica".

En la imagen que ha publicado se ve a su bebé en el suelo con un peto marrón con estrellitas blancas que, como cuenta su madre, consigue que vaya más seguro y no se caiga, a parte de no ensuciarse. Todo una novedad.