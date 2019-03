La divertida imagen de Eva González con su hijo Cayetano montando en los columpios por primera vez

El pequeño Cayetano va cumpliendo meses y eso conlleva sus primeros "pasitos" en un montón de situaciones, y como cualquier padre Eva González ha estado ahí para captarlo con la cámara. La presentadora de 'La Voz' en Antena 3 ha querido compartir con todos sus seguidores lo mucho que disfruta su hijo, fruto de su matrimonio con Cayetano Rivera, subido a un columpio por primera vez.

Cayetano Junior no ha podido tomar impulso para balancearse, claro, pero ahí ha estado su mamá para mostrarle como se hace y él no le quitaba ojo: "Nuestro primer columpio y con la tita María González. No existe mejor plan en el mundo".

María González ha acompañado a su hermana Eva en una tarde lo más familiar en el parque y también ha querido plasmar este momento tan tierno: "no hay mejor plan para pasar la tarde del sábado… ¡¡¡su primer día de columpio!!! Te amo mi niño".

