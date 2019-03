Eva González y Cayetano Rivera se mudan ante la próxima llegada de su bebé

Eva González y Cayetano Rivera anunciaron recientemente que están esperando a su primer hijo en común. Por eso, la pareja ha decidido mudarse a un piso más grande aprovechando el final de la temporada del torero.

El envidiable piso se encuentra en el lujoso barrio de El Viso, en el madrileño distrito de Chamberí. La presentadora se ha encargado de organizar la mudanza que ya está en marcha y una empresa profesional ya ha comenzado a trasladar los bultos más grandes a la nueva casa donde Eva ya está instalada. Mientras tanto, Cayetano sigue en su antigua residencia organizando a los operarios y ultimando todos los detalles. Entre las cajas de la mudanza se podía ver una que tenía claramente escrito 'habitación del bebé', lo que significa que la pareja ya lo tiene todo preparado para cuando nazca.

Los futuros padres han asegurado que de momento no quieren saber el sexo del bebé aunque no descartan que les puedan las ganas y lo acaben averiguando en las próximas pruebas rutinarias. También tienen varios nombres en mente aunque de momento prefieren no revelar nada.