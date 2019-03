Eugenia Silva comparte el día del bautizo de su hijo Alfonso con sus seguidores

Eugenia Silva no puede esconder la felicidad que siente en esta nueva etapa de su vida. Y es que hace apenas dos meses se convirtió en madre de su primer hijo junto a Alfonso de Borbón.

Es por eso que los recién estrenados papás decidieron bautizar a su retoño y la orgullosa mamá no ha dudado en compartir ese gran día mediante su blog personal ‘All about eu’.

En su post, la modelo presume del menú que degustaron. "Comimos todos en casa unas cosas maravillosas que nos había preparado Cristina Oria... Mini hamburguesitas, tablas de quesos con distintas mermeladas, tablas de ibéricos, rollitos de pato pekinés, gazpacho, ensalada tabulé, merluza rebozada, mini pechuguitas de pollo con bechamel… ¡Y más y más cosas! Pasamos un día maravilloso todos juntos".

Pero no sólo eso, y es que además Eugenia cuenta detalles del faldón que llevo el pequeño Alfonsito. "El faldón de Alfonsito es de hilo, bordado, de mi familia y mi tía Ana Cabello de los Cobos lo ha restaurado dejándolo como si fuera una obra de arte", comentaba.

Y para que no quede duda de lo que lució la guapísima mamá: “Yo llevaba puesto una falda y un top de la marca Kolonaki, que me encanta y de la que ya me habéis visto cosas. Los zapatos son de Giorgio Armani”, sentencia.