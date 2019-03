Esto es lo que tiene que decir Kim Kardashian sobre un cuarto hijo

Kim Kardashian y Kanye West vuelven a ser el eco de las noticias después de que saltaran los rumores de que la pareja podría estar esperando tener un cuarto hijo por gestación subrogada. Un tratamiento al que optaron meses atrás para traer al mundo a la pequeña Chicago y con el que ahora solo les queda "un último embrión".

Tras este notición que ha acaparado todos los titulares, la estrella del reality 'Keeping Up With The Kardashians' ha querido desmentir todo tipo de rumor: "No sé, no sé, lo leí, leí algo de eso ... nada de eso era cierto".

Pero parece que su respuesta no fue del todo clara y ha dejado un pizca de confusión: "Pero siempre me he abierto mucho sobre el tema y he hablado sobre ello en nuestro programa, así que... No sé. Comenzamos a grabar la temporada 16 la semana que viene, así que si pienso algo sobre ello y fuera a suceder, te enterarás en el programa".

Una inesperada confesión que no confirma ni desmiento el rumor... ¿Será que no cerrará la puerta del todo?