¿Está muerta la madre del hijo de Cristiano Ronaldo?

Hace unos días saltó la noticia de que la madre biológica del bebé de Cristiano Ronaldo quería recuperar a su hijo. Tal y como os contamos en celebrities.es, la mami del pequeño lloraba amargamente todas la noches arrepentida por haber cedido a su retoño. Pero ahora la hermana del jugador ha soltado un bombazo.

No sabemos cómo se habrá quedado Cristiano pero nosotros estamos sin palabras. Parece que la hermanísima ha querido dar por zanjadas las especulaciones y ha hecho unas declaraciones de lo más contundentes: "No hay ninguna mujer llamándole. No hay madre, ni llamadas telefónicas, ni nada. Su madre está muerta. El bebé no tiene madre". Así lo recoge el diario ‘The Sun’.

Por tanto, no sabemos donde quedan los rumores sobre aquella noche de pasión con una joven de 20 años y a la que Cristiano Ronaldo, supuestamente, pagó 11 millones de euros por quedarse con la custodia completa del bebé.

Rumores, rumores y más rumores. ¿Realmente estará muerta? ¿La hermana de CR7 habrá difundido esta información para que se deje de especular? ¿Hay alguien detrás que quiera sacar provecho de esto?