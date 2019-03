El especial reencuentro entre Malena Costa y Mario Suárez

Mario Suárez se perdía el nacimiento de su segundo hijo. Mientras Malena Costa daba a luz, el futbolista se encontraba en China entrenando para empezar su primera temporada con su nuevo equipo. "No puedo evitar estar triste", confesaba Malena al despedirse de su marido.

Un mes y medio después, Mario Suárez regresa a España y abraza por primera vez a su hijo. Antes del tan esperado reencuentro, el futbolista escribía: "Ya no queda nada para que dejes de verme en fotos y me veas en persona y estemos juntos mi amor".

El reencuentro ha sido de lo más romántico, tal y como hemos podido ver en una foto compartida por Malena en su cuenta de Instagram. La pareja está pasando por uno de sus mejores momentos, están felices y un beso apasionado define este momento a la perfección.

Han tenido tiempo para echarse de menos pero ahora juntos y en familia se han puesto en camino para pasar unos días de descanso y disfrutar al máximo de unos días de relax.

Además, parece que la familia podría seguir creciendo. "Nunca hubiese imaginado que ser madre me haría tan feliz, a pesar de ir arrastrándome a veces por las esquinas de sueño, de estar estresada por no poder hacer todo lo que quiero. Me compensa todo, porque me hace tan feliz ver a mis niños, disfrutar de ellos y ver a la familia tan bonita que estamos formando Mario y yo", comentaba Malena.

Es la primera vez que hemos visto a la familia Suárez Costa posar al completo. Se ha hecho esperar pero nos encanta. El futbolista por fin ha llegado y ha querido compartir una bonita foto junto a su mujer y los dos pequeños disfrutando de un día de playa.