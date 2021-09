La enorme barriguita de embarazada de Soraya Arnelas en esta foto sin ropa

Soraya Arnelas está viviendo una época pletórica, tanto a nivel profesional como personal. Hace unos días lanzó su última canción, bajo el título 'Mujer', presentación que tuvo lugar esta misma semana en Madrid. Un evento al que pudo acudir la prensa y disfrutar en directo de su voz tras una época bastante complicada debido a la pandemia, un día realmente especial para la cantante, pues aparte de lanzar su single, también celebraba su 39 cumpleaños con una enorme barriguita.

Y es que la artista está a punto de dar a luz a su segunda hija, fruto de su relación con Miguel Ángel Herrera. A pesar de que la pareja aún no ha podido darse el 'sí quiero', ambos tienen bastante claro que quieren seguir formando una familia. Fue hace unos meses cuando Soraya lo quiso compartir en su perfil de Instagram. "¡AMPLIAMOS FAMILIA! Me moría de ganas por contarlo , no se como he aguantado tanto con lo impaciente que soy ,pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría", contaba en un post junto a una foto de la familia al completo.

Después de un verano un poco diferente debido a que su tripita cada vez está más grande, la valenciana ha querido aprovechar para compartir con todos sus seguidores la realidad de su cuerpo a sus ocho meses de embarazo. "Soy esa mujer. Soy esa mujer como tú que me escuchas. La guerrera , la que sale a luchar. Soy esa mujer imparable y sin miedo. Que no aceptan que la humillen jamás", ha comentado en su última publicación de Instagram junto a una instantánea de ella enfrente del espejo, mostrando su enorme barriga y su cara sin filtros.

Ante esto, muchos de sus amigos y compañeros de profesión, como Rosa López, Mar Montoro, Diana Navarro o Belinda Washington, quisieron dejar un comentario en su última publicación, la cual no paró de recibir halagos.

