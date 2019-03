Las emotivas palabras de Cayetano Rivera a su hijo en el Día del Padre

Cayetano Rivera ha celebrado el Día del Padre con unas preciosas palabras dedicadas a su primer hijo junto a Eva Gozález, Cayetano. Junto al emotivo mensaje, podemos ver una foto de su mano y la de la presentadora sujetando la de su bebé. Una tierna publicación que ha conquistado a sus miles y miles de seguidores.

“Cayetano: Toma siempre el camino de la verdad, la bondad, la lealtad, el honor. Lucha por lo que quieres, por quienes amas, por tus principios. Aprende de las luces y las sombras, maestros por igual. Aprende a perdonar, a pedir perdón, a respetar. Cayetano, no serás lo mejor de mí, serás mejor que yo. Y siempre, caigas las veces que caigas, siempre, me tendrás a tu lado, hijo mío”, ha escrito en su perfil de Instagram.

En Twitter, el torero también se ha hecho eco de la publicación que le ha dedicado su hija adoptiva, Lucía Rivera, quien ha dedicado unas bonitas palabras al diestro junto a una foto de cuando ella era pequeña: "Ningún obstáculo pudo con esto, ¡ni podrá! Te agradezco todas las aventuras (que no han sido pocas), por ser como tú eres, gran parte de mí. Me quedo con todo lo bueno que me das, sobre todo la paz que a veces me quitan. Feliz día del padre, te queremos".