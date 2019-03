Las emotivas felicitaciones de Paula Echevarría y David Bustamante a su hija Daniella

Paula Echevarría y David Bustamante celebraban el año pasado el cumpleaños de su hija Daniella juntos aunque ya se encontraba en pleno proceso de separación. Algo que no se ha repetido este año.

De hecho, el cantante celebraba a principios de semana una fiesta de cumpleaños en honor a su hija ya que el día mismo del cumpleaños estaría junto a Paula. Aun así, no ha dejado pasar la oportunidad de felicitarla a través de las redes sociales con unas preciosas palabras: “Felicidades a la mejor persona que conozco, a la razón de mi ser, con quien aprendo, y quien merece que la enseñe y la guíe... A ti mi obra maestra... Feliz 10 cumpleaños!! #Papi”.

Por su parte, la actriz, que sí que está en este día tan especial al lado de su hija, también ha escrito un bonito mensaje para ella acompañado por una imagen de las dos abrazadas: “Felicidades mi princesa!!!! Hoy hace 10 años que naciste.. Y cada día, desde entonces, me has hecho la mujer más feliz del mundo! Eres tan especial y me lo haces todo tan fácil! Probablemente yo te haya enseñado muchas cosas en todos estos años pero ni te imaginas la cantidad de cosas que tu me has enseñado a mi.. Te quiero más que a mi vida y mi única meta es que seas FELIZ hoy y siempre! #DaniCumple10 #FelizCumplePrincesa #MiPequeña #MiVida #MamiYDani”.