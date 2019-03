La emotiva felicitación de Lucía Rivera a su padre Cayetano Rivera por su paternidad

Eva González y Cayetano Rivera confirmaban en redes sociales que iban a ser papás. El embarazo de Eva González ha alegrado y mucho a la hija del diestro, Lucía Rivera, que ha querido felicitar a la pareja en este momento tan especial para ellos.

Son muchas las felicitaciones que han recibido a lo largo de estos días, pero sin duda la de Lucía ha sido la más especial para la feliz pareja. Cayetano y su hija llevaban años distanciados pero su reconciliación hace ya un año permanece viva y cada vez más fuerte.

Lucía, a la que el diestro adoptó como suya cuando se casó con la actriz Blanca Romero, ha querido desearles lo mejor en Instagram. Se trata de una imagen de Eva y Cayetano donde la joven ha comentado: "¡Estas dos bellezas me van a dar otro hermanito. No sabéis lo feliz que me hacéis", escribía.