La increíble recuperación de Emily Ratajkowski tras dar a luz

Hace unas semanas Emily Ratajkowski daba a luz a su primer hijo fruto de su matrimonio con Sebastian Bear-McClard y para anunciarlo quiso compartir con sus seguidores una bonita imagen junto a su hijo dos días después de que naciera: "Sylvester Apollo Bear ya ha venido al mundo terrenal. Sly nació el 8/3/21 en la mañana más surrealista, hermosa y llena de amor de mi vida".

Aunque fue solo hace tres meses cuando anunció que iba a ser madre, durante todo este tiempo ha querido compartir con sus seguidores cada paso de su embarazo con unos posados que no han pasado desapercibidos, y es que ha querido guardar tanto el secreto que no quiso desvelar el sexo de su bebé hasta que naciera por un motivo que fue muy aplaudido en las redes sociales: "Cuando mi marido y yo contamos a mis amigos que estaba embarazada, su primera pregunta tras el ‘enhorabuena’ casi siempre es: ‘¿Sabéis qué queréis que sea?’. Y no queremos saber el género hasta que nuestro hijo tenga 18 años y nos lo diga".

Y es que si por algo destaca la modelo en las redes sociales es por la sinceridad con la que se muestra a sus seguidores. Sin ir más lejos, poco después de anunciar el nacimiento de su bebé quiso publicar varias imágenes donde mostraba la realidad de lo que verdaderamente sufren todas las mujeres durante el parto, ya que ella, por ejemplo, tuvo que recibir oxígeno nada más parir.

Actualmente, la modelo se está recuperando en casa y disfrutando de las primeras semanas de su pequeño, y por ello ha querido mostrar lo bien que se encuentra tan solo dos semanas después de haber dado a luz a su hijo. Y es que una conocida marca de ropa con la que ella colabora ha compartido un vídeo y una foto donde muestra como su vientre se ha quedado completamente plano cuando no ha pasado ni un mes del parto, por lo que no cabe duda de que está llevando muy bien el posparto, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba.

