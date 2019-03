Elsa Pataky, toda una madraza volcada con su pequeña India Rose

Hace ya un año que la pequeña India Rose llegó al mundo y, como es normal, ya comienza a gatear de aquí para allá. Así pudimos verla junto a su orgullosa mamá, Elsa Pataky, a la que se le caía la baba con su niña.

Junto a ellas estaba la madre de la actriz que poco se separa de su hija y de su nieta. Las tres estuvieron dando una vuelta por Berbely Hills en una tarde de ‘chicas’. También tuvieron tiempo de pararse en una terraza a tomar algo, tiempo que India aprovechó para tirarse al suelo y juguetear.

Elsa se deshace en carantoñas con su hija. Y es que desde que diera a luz, Pataky no sólo cambió su look cortándose el pelo a lo ‘garçon’ sino que además está hecha toda una madraza junto a su marido, Chris Hemsworth, que en esta ocasión no pudo acompañarlas.