Elsa Pataky: “Como a India le hablo en español, Chris ya ha aprendido palabras como ‘tete’, ‘babero’ y ‘biberón’”

De todos es bien sabido que Elsa Pataky ha sido mamá, lo que desconocíamos era cómo les va a ella y Chris Hemswoth la paternidad… ¡Pues va todo viento en popa! Y es que la visita de la familia feliz a cálidas tierras españolas, ha dejado una entrevista para la revista ¡Hola! que no tiene desperdicio. La actriz parece estar más feliz y enamorada que nunca y no nos extraña, pues con un padrazo como Chris quién no lo estaría.

Elsa está pasando por uno de los momentos más emocionantes de su vida al lado de su marido, con el que está compartiendo la gran aventura de ser papás. Y aunque ha asegurado que la maternidad está siendo más dura de lo que creía, dice que es “lo mejor que te puede ocurrir en la vida”. Incluso bromeó con la idea de volver a ser mamá, intentando ir a por la ‘parejita’.

De quién no dejó de hablar fue de Chris, ¡se le cae la baba viendo lo padrazo que es!. “Es un padre increíble, ¡hasta el punto de que no me la deja! Cuando está con la niña, no quiere soltarla”. Y es que, con ese físico está tan en forma que llevar el carro de la niña es para él pan comido. “No quiere que coja el carro, le encanta llevarla… y como es tan fuerte, con esos brazos la envuelve toda, y ella va encantada”. Además según Pataky lo de cambiar pañales lo lleva estupendamente, “tiene el récord de cambio de pañal, casi se cronometra”.

Chris esta aprendiendo con esta experiencia de todo, hasta de lo que le enseña mamá a India: “Como a la niña la hablo en español, va conociendo palabras, ya dice ‘tete’, ‘babero’ y ‘biberon’”. ¡Menudo partidazo el de la actriz! Además de ser guapo, listo y simpático, encima es un súper papá que se supera cada día que pasa.