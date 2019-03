Elsa Pataky y Chris Hemsworth esperan su primer hijo

Elsa Pataky y Chris Hemsworth no pueden estar más pletóricos. La noticia de embarazo de la actriz, les ha hecho “más felices aún”, asegura Elsa.

El bebé nacerá en primavera y su único deseo es que “esté sano”, cuenta en exclusiva para la revista ¡Hola!. Además, asegura que prefieren no saber el sexo del bebé y que sea “una sorpresa”.

Pero el embarazo de Elsa no les ha pillado, ni mucho menos, desprevenidos. El actor australiano y la guapísima actriz llevaban tiempo queriendo tener un pequeñín en casa. “Tener un hijo es algo que hemos decidido juntos, era un buen momento para los dos y lo queríamos y lo deseábamos”.

Con una más que incipiente barriguita, la actriz cuenta que quiere hablar al niño solo en español. "Ya le he dicho a mi marido: ponte las pilas rapidito porque si no, no vas a entender lo que decimos". Además, afirma que seguirá haciendo todo el deporte que pueda, que se está cuidando mucho, pero que ya tiene algún que otro antojo.

En la entrevista, reconoce que está atravesando uno de los mejores momentos de su vida y que aunque la llegada del bebé paralizará su carrera, solo será por un tiempo. "Hay que saber cuáles son tus prioridades y esta es ahora mi prioridad", afirma Elsa, quien además está convencida que éste no será el único hijo que tendrá con Chris.

Todavía no sabe dónde nacerá el bebé, pero sabe que tendrá que tener muy en cuenta los compromisos profesionales de su marido y que estará con él a sol y a sombra, ya que para ella es un lujo "tener al lado a la persona que quieres", como es su caso.

Un reportaje fotográfico en el que la actriz está bellísima y se muestra más enamorada que nuca de su marido y cuenta, con todo detalle, los aspectos que más valora de Chris y que hacen que cada día quiera tener más proyectos en común con su chico.