Ellen Pompeo celebra el Día de la Madre con un divertido vídeo de su hijo Eli

Ellen Pompeo, nuestra Meredith Grey de 'Anatomía', ha celebrado el Día de la Madre de Estados Unidos con un vídeo muy gracioso del pequeño de sus tres hijos Eli Christopher. El pequeño aparece en el vídeo echándose unas risas ante la atenta mirada de su madre que le está grabando.

Aunque la actriz no es muy de compartir su vida personal, esta vez no se ha podido resistir a la risa de su pequeño. Desde su nacimiento a finales de diciembre, no hemos visto casi ninguna instantánea de su hijo pero este vídeo nos ha enamorado."Feliz día de la Madre", escribío junto al video que ya acumula más de 700 mil reproducciones y casi 300 mil 'me gusta', además de cientos de comentarios de sus seguidores en los que la felicitan por su maternidad y se derriten en elogios a partes iguales.

Seguro que la risa del pequeño habrá contagiado a más de uno de sus seguidores que no han podido resistirse a ver el video de Eli.