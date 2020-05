Elena Tablada se convertía hace poco en madre por segunda vez de su hija Camila, la primera junto a su marido, Javier Ungría. La feliz mamá no tiene problema a la hora de mostrar su rostro en sus redes sociales, algo que no puede hacer con su hija mayor, Ella, fruto de su relación con David Bisbal.

Y es que el cantante la llevó a los juzgados para evitar que siguiese mostrando a su hija en redes ni tampoco que la pequeña fuera vinculada a marcas comerciales, por lo que ahora Elena intenta evitarlo a toda costa, aunque a veces, según algunos usuarios, roce lo contrario.

Algunos de sus seguidores han señalado lo triste que es que pueda enseñar el rostro de su hija pequeña pero de Ella no, a lo que Elena ha respondido: "Me multarían". Otros consideran que es lo mejor para la niña y que cuando ella sea mayor de edad decida lo que quiere hacer, a lo que la diseñadora ha respondido: "Gracias por tu extensa opinión. Opinar de algo que no se sabe al 100% sí que es complicado. Es mejor no meterse".

