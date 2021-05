Elena Tablada enseña la cicatriz de su cesárea

Más información Elena Tablada y Javier Ungría celebran el bautizo de su hija Camila

Elena Tablada ha querido compartir una imagen en la que enseña la cicatriz de su cesárea junto a una importante reflexión, y es que la diseñadora siempre ha mostrado su lado más natural con la maternidad.

De hecho hace unos meses hablaba de lo que le estaba costando recuperar su forma física ya que “a cierta edad” no estaba siendo tan fácil como en su primer embarazo. Y eso que se cuida bastante ya que entrena, hace pilates y cuida su dieta, pero no está siendo un camino sencillo.

Ahora cuando echa la vista atrás, recuerda un comentario que le hizo una persona a la que aprecia y a la que no guardar rencor: “Tú no pariste porque tu hija nació por cesárea”. Algo con lo que Tablada no está para nada de acuerdo: “Yo no considero que parir se limite al hecho de pasar por el canal vaginal, parir es crear vida y traerla a este maravilloso y loco mundo”.

De ahí que Elena se sienta orgullosa de su cicatriz, algo que le recuerda a diario que fue así como consiguió las dos cosas más valiosas que tiene en su vida: sus dos hijas. “Mi cicatriz significa vida y de esa misma manera tengo que cuidarla”, ha querido añadir.

Sus palabras han sido muy aplaudidas por sus seguidores, que le han dejado comentarios como: “He escuchado ese comentario alguna vez y me ha parecido tan cruel”, “Muy bien dicho” o “Es absurdo que en estos tiempo se piense de esa manera”.

