Elena Tablada está viviendo una recta final de embarazo un tanto complicada debido a la difícil situación que atraviesa el país por el COVID-19.

La diseñadora ha compartido una instantánea donde posa desnuda mostrando su embarazo y donde confiesa que está "asustada": "Nature... no more to say... #mybabyandme #pregnantbelly. Tengo que admitir que la situación actual me asusta un poco pero confío en #godsplan #yomequedoencasa y espero esto pase pronto. (foto) @pepebotellaphoto".

Pero ha habido un detalle en esta instantánea que ha sido de lo más cuestionado entre sus seguidores y es que son varios los que creen que esta imagen, que te mostramos en el vídeo, está retocada. Aunque la gran mayoría piensa que está estupenda…

"Se han pasado con el photoshop porque el corte en la parte baja de la barriga se ve algo raro", "Se te ve un corte en la barriga, justo en la parte de abajo, por eso te lo dicen!!!! Es muy raro". Comentarios a los que Elena Tablada ha respondido asegurando que lo que ven es una bragueta: "Llevo una bragueta negra".

