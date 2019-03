Elena Furiase revela el sexo de su bebé

Elena Furiase no ha aguantado más con el secretismo acerca del sexo de su bebé. La actriz ha revelado a los medios qué sexo tiene la criatura que está esperando.

Aunque al principio buscaba llevar su embarazo de la forma más discreta posible, la hija de Lolita Flores terminó por confirmar en redes sociales que esperaba su primer hijo. Una noticia que ha llenado de alegría a su familia, que la han arropado más que nunca durante todos estos meses. Así lo hemos podido saber a través de las redes sociales, donde la intérprete ha querido compartir con sus fans algunas imágenes de ella presumiendo de barriguita acompañada por su novio, Gonzalo Sierra y por sus más allegados.

Ahora, con el embarazo más avanzado la sobrina de Rosario Flores ha querido contar a los medios en un evento que su primer hijo será un niño. Un nene que ya tiene una admiradora incondicional, su abuela, quien al parecer está muy ilusionada con su llegada. Tanto así que, según lo que ha contado Elena, le habla a la tripita.

La actriz ha dicho que al quedar poco tiempo para que nazca su niño ya empieza a notar los nervios. Confiesa tener mucha incertidumbre sobre su papel de madre, pero confía en que las maravillosas mamás que tiene alrededor la ayudarán y aconsejarán tanto a ella como a su novio, quien al parecer ha elegido los tres nombres que están barajando para su retoño.

Además, no solo contará con el matriarcado Flores. Su padre, Guillermo Furiase, se ha trasladado hasta nuestro país para estar cerca de su hija y poder compartir con ella este último tramo de embarazo.

Acerca de si cogerá la baja maternal, la intérprete lo tiene claro: "No me gustaría dejar de trabajar, elegiré los trabajos, pero no pienso darme de baja", ha expresado. Y es que según hemos podido saber tiene varias ofertas de televisión de las que aún no puede revelar nada.