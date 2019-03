Elena Furiase y Gonzalo Sierra disfrutan de su primera noche sin el pequeño Noah

A Elena Furiase y Gonzalo Sierra les ha cambiado mucho la vida desde la llegada de su bebé Noah el pasado 12 de octubre. Están disfrutando y viviendo momentos inolvidables como padres primerizos pero también muchas noches sin dormir, aunque la pareja ha demostrado que hay tiempo para todo y para ellos. Por eso han aprovechado para salir con sus amigos y disfrutar de una divertida noche. "Estamos de moda", escribía la actriz en un Storie de su Instagram donde aparecen en el restaurante Nibblle Madrid, en pleno Paseo de la Castellana.

Furiase, desde que ha sido madre, comparte en sus redes sociales como está llevando su reciente maternidad, y lo hace de la manera más sincera, "agotada y feliz #comoserlaesclavadeunbebe", publicaba en su perfil de Instagram junto a una foto que sale ella sola. También compartía hace unos días, cuando el pequeño hizo un mes de vida, una foto cogiéndole el piececillo donde escribía: "No me importa caerme de sueño. No me importa la tendinitis del brazo. No me importa el dolor de cuello. no me importa no tener tiempo. no me importa comer a deshora. No me importa. pues todo merece la pena con tal de verte crecer fuerte, feliz y sano".