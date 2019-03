Elena Furiase desvela a quién se parece su hijo Noah

Elena Furiase está encantada con la maternidad. Tanto es así que asegura que no tardará mucho en darle un hermanito a su hijo Noah, que tan sólo tiene tres meses: “En un futuro que no será muy lejano. Por supuesto, no descarto una nueva maternidad. Esta me ha ido muy bien, no tengo ninguna queja”.

La actriz ha desvelado además a quién se parece su hijo: “Se parece mucho a su padre, pero también tiene algo de mi padre y de mi hermano… Es una mezcla de los hombres de mi casa. Pero es muy chiquitito y los bebés cambian muchísimo”.

Asegura además que su madre, Lolita Flores, está encantada con su nieto: “Está feliz, no se lo cree aún. Está encantada con su nieto y yo, agradecida de tenerla”, afirma, y añade: “A veces no nos damos cuenta de lo que vale una madre hasta que lo somos nosotras y aprendemos a valorarlas”.