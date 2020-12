El increíble look con el que Edurne logra disimular su tripa de embarazada

Cada vez queda menos para que finalice este 'annus horribilis' y conforme van pasando las semanas de diciembre, así va creciendo la barriguita de embarazada de Edurne. Pese a lo nefasto de este 2020 para la española no todo han sido malas noticias, ya que como compartía con todos nosotros hace un tiempo, será mamá junto al futbolista David De Gea, con quien lleva ya cerca de una década de relación.

Inmersa casi en su séptimo mes de gestación, a la cantante no le resulta muy fácil ocultar su barriga. Según explicaba a sus seguidores a través de un directo que realizaba vía Instagram, no estaría demasiado cómoda con que su tripita fuera siempre el centro de atención. Edurne aclaraba que "no es que le dé vergüenza que hablen de su barrigón", dado que para ella eso era algo absolutamente lógico y normal, pero que "no veía la necesidad de estar enseñándola todo el rato".

Quizás por ese motivo, para su última aparición pública, la artista se haya decantado por un look holgado con el que conseguía disimular perfectamente su embarazo. En esta ocasión, Edurne eligió un amplio y oscuro vestido largo que lucía junto unas medias y unas botas del mismo tono. Por encima llevaba un abrigo de color rojo, el cual le daba el toque final a su outfit y que además casaba perfectamente con el contexto, ya que el evento al que asistía la cantante era de carácter navideño. Si pinchas en el vídeo que adjuntamos un poquito más arriba, podrás ver este lookazo…

Para Edurne y su pareja estas navidades sin duda van muy especiales, pero también algo amargas, puesto que tendrán que pasarlas sin su familia. Ella y De Gea se quedarán finalmente en Inglaterra, su residencia habitual, donde según ha informado la propia cantante, pasarán las fiestas haciendo mogollón de videollamadas con sus amigos y familiares. Esperamos que la pandemia llegue a su fin más pronto que tarde para que, aunque la artista no pueda pasar las navidades en España, sí que pueda compartir la feliz llegada de su primer hijo con todos sus seres queridos.

