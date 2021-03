Los muchos comentarios que ha generado Edurne con la primera foto que ha publicado de su hija

El pasado 4 de marzo, Edurne y David de Gea le dieron la bienvenida a su primera hija. Yanay fue el nombre que el matrimonio eligió para ponerle a la pequeña, y es que es un nombre de lo más inusual y tiene un significado muy especial. Al parecer, es de procedencia quechua y significa "mi amada" o "mi morenita", y origen hace referencia a una mujer dulce y querida por todas las personas que la rodean.

Pocos días después de su nacimiento, la cantante y el futbolista abandonaron el hospital junto a su pequeña, y los tres posaron ante las cámaras (como te mostramos en el vídeo de abajo) donde demostraron lo felices que se encuentran en estos momentos. Por otro lado, desde que la artista hizo público que estaba esperando a su primera hija ha compartido con sus seguidores los nueve meses de embarazo, por lo que era de esperar que una vez que volviera a casa y se recuperara publicara alguna foto junto a ella, y así ha sido.

Tras acudir junto a su hija a su primera revisión médica, y hacer sus primeras declaraciones ante la prensa...

Este jueves, Edurne subía a su cuenta de Instagram una imagen que ha enamorado a todos sus seguidores. Y es que la cantante aparece abrazada y mirando atentamente a Yanay mientras ella duerme sobre su pecho. "¿Cómo puede ser que, con tan solo una semana, te pueda querer más que a mi vida? ¡Mi bebita preciosa!", escribía la artista mostrando lo feliz que está junto a su pequeña.

Rápidamente la publicación se llenó de mensajes por parte de todos sus fans y alguna que otra celebridad como India Martínez, Adriana Abenia, Amaia Montero o Diana Navarro, que se derritieron por completo con la foto. "Me encanta la foto", "Qué foto tan bonita" o "Ay me muero de amor con vosotras dos", han sido algunos de los cientos de comentarios que ha recibido, y es que con esta foto ha dejado claro que no se puede separar ni un solo momento de su hija, quien se ha convertido desde su llegada en lo más importante de su vida.

Edurne y David de Gea presentan a su hija Yanay a la salida del hospital