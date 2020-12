Edurne habla por primera vez de su embarazo tras anunciar que espera su primer hijo con David de Gea

Después de más de una década juntos, Edurne y David de Gea han decidido ampliar su familia con la llegada de su primer hijo.

Y a pesar que desde que la pareja anunció la buena noticia, se ha mostrado igual de reservada con su privacidad como de costumbre, por fin la cantante ha decidido compartir algún que otro detalle de su embarazo y hace pocos días descubrimos la marcada tripita que luce la intérprete.

Y en está ocasión, Edurne ha querido hablar por primera vez de su embarazo y ha confesado cómo lo está viviendo: "Lo estoy llevando súper bien y la verdad es que me siento muy afortunada por poder seguir mi vida normal. Estoy súper contenta, muy emocionada y muy feliz", ha confesado con una enrome sonrisa.

Y respecto al nombre de su bebé, la cantante ha reconocido: "Hay varias opciones. Me gustaría que me recomendarais un nombre. Me gustaría un nombre que no fuera común, no el típico, algo que sea diferente. Me encanta ver vuestras apuestas que estáis haciendo si va a ser niña o niño. Dentro de poco lo sabréis".

