El verdadero motivo por el que Edurne no suele mostrar su tripita de embarazada: "No es vergüenza"

Hace apenas unos días Edurne, acudía a la gala uno de los premios más importantes para la música española y latinoamericana: Los 40 Music Awards. Una gala donde pudimos escuchar y disfrutar de las actuaciones de otros artistas como C.Tangana o Maluma y en la que se siguieron todas las medidas de seguridad.

En esta gala también pudimos ver cómo le ha crecido la tripa a la artista que acudió con un explosivo vestido negro en su casi sexto mes de embarazo.

Aún así y habiendo pasado ya más de un desde que la cantante anunció que esperaba su primer hijo junto a David de Gea, no hemos visto muchas publicaciones donde se le note la tripa ni donde podamos ver la evolución como si han hecho otras celebrities.

Sobre esto ha querido hablar en uno de sus últimos directos que ha compartido con su más de millón y medio de seguidores a los que le ha querido explicar que: "no es que me dé vergüenza que hablen de mi barrigón, pero es normal, es como todas las embarazadas. No es vergüenza, es que no veo la necesidad de estar enseñándola", aseguraba Edurne.

