La cara con la que Edurne lo dice todo después de acudir a su última revisión médica antes de dar a luz

Edurne ya está en el noveno mes de embarazo, por lo que a la cantante solo le faltan unos días para que de a luz a su pequeña, de la que todavía no se conoce el nombre. Y es que mientras que David De Gea se encuentra en Manchester atendiendo sus compromisos profesionales, la artista está preparándolo todo, y así lo mostraba hace unos días a través de sus redes sociales con un vídeo donde enseñaba el llamativo carrito en el que paseará a su hija.

Por lo que parece su bebé está a gusto en la barriguita y, por el momento, no tiene intención de llegar al mundo. Con el embarazo ya cumplido, hemos visto a la cantante asistir a una nueva revisión médica, probablemente la última, aunque eso se creía también la semana pasada pensando que el nacimiento era inminente y, por el momento, no se ha producido.

Acompañada por sus padres, y con un cómodo look compuesto por maxi abrigo negro y botas planas, la artista se toma con filosofía que su pequeña todavía no quiera salir y muy sonriente confiesa que "todo va muy bien". Confirmando que su primera hija llegará "cuando ella quiera", y es que no hay dudas de que tanto su mamá como su papá están ansiosos por verle la carita.

Edurne tiene su residencia habitual está en Manchester, pero ha querido instalarse en España para dar a luz a su hija, y es que hace una semana cuando acompañó a su amigo Blas Cantó durante 'Destino Eurovisión' la cantante confesó que creía que no iba a poder cantar esa noche, ya que podía dar a luz en cualquier momento, pero al parecer la pequeña está muy cómoda ahí dentro.

Seguro que te interesa...

Así aprovecha Edurne sus últimos días antes de dar a luz a su primera hija