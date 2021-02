Edurne responde a la pregunta sobre cuál es el nombre de su primera hija junto a David de Gea

Edurne acudía este lunes junto a su madre a una revisión médica, y es que la cantante está a puntito de dar a luz a su primera hija junto a David de Gea tras más de un década de relación.

La artista confiesa que está ansiosa por conocerla, tal y como puedes ver en el vídeo de arriba. Tan simpática y cercana como siempre, la madrileña atendía a los medios a su salida del hospital en el que dará a luz, y ha contado cómo afronta los últimos días antes de dar la bienvenida a su bebé.

“Todo muy bien, está todo fenomenal”, aseguraba una sonriente Edurne. Feliz porque todo vaya bien, la artista daba pistas sobre cuándo llegará al mundo la pequeña: “Pues dentro de poquito, todavía no sabemos porque hasta el final no se sabe. Cuando venga pues vendrá, pero todo bien”.

Edurne tiene muchas ganas de conocerla y además ya tiene claro cuál será el nombre. ¿Quieres saber qué respondió cuando le preguntaron sobre ello? ¡Dale arriba al play!

Además, no deja de pensar en cómo será el momento cuando le vea la carita: “Claro, yo creo que cualquier mujer embarazada está esperando ese momento con ansias o sea que bueno. ¡Queda muy poquito! Está todo fenomenal que es lo más importante, que viene muy sanita y estamos felices y emocionado, claro”.

Su pareja intentará estar a su lado en un momento tan especial, aunque la madrileña aseguraba que no sabe cuándo el portero del Manchester City vendrá a la capital: “Como no se sabe cuándo me voy a poner de parto no sabemos”.

Por otro lado, compartía también la ilusión que tiene toda la familia por la llegada del bebé: “Estamos todos muy felices y muy ilusionados. Al final es el primero de la familia, el primer nieto, bisnieto van a tener mis abuelos así que bien”.

Confirma también que lo tiene ya todo preparado: “Sí, ya está todo esperando, estamos todos esperando. Todo muy bien, ya os enterareis cuando sea pues lo diremos”.

