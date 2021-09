Edurne disfraza a Yanay de Wonder Woman para celebrar sus 6 meses

Edurne y David de Gea están pasando por uno de los mejores momentos de sus vidas desde que el pasado mes de marzo dieron la bienvenida a Yanay, su primera hija en común. Desde entonces, esta pequeña ha sido la alegría de sus padres y tanto el futbolista como la cantante lo demuestran en sus redes sociales.

La familia está aprovechando el verano al máximo e incluso Edurne nos ha regalado un posado veraniego en bikini, pero con su pequeña en brazos, en su piscina de su cada de Madrid: "Este año, en mi foto postureo piscinero, se ha colado una espontánea de 5 mesecitos!! Aprovecho para felicitaros el santo a todas mis tocayas!!".

Yanay de Wonder Woman

Ahora, la cantante ha querido celebrar los 6 meses de vida de su pequeña disfrazándola de Wonder Woman... ¡Y está monísima! Chenoa, Pastora Soler, su padre David de Gea o Tamara Gorro han sido algunos de los rostros conocidos que hay querido comentar en las respuestas de la publicación: "No puede ser más mona" o "Ay no puedo con ella! Me la como".

Y es que en la imagen, podemos ver cómo la pequeña ha heredado la preciosa melena rubia de su madre y los ojos azules de su padre. ¡No te la pierdas!

