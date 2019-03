Drew Barrymore presenta a su bebé Olive en sociedad a golpe de exclusiva

A sus 37 años, Drew Barrymore atraviesa su momento más dulce. ¿El motivo? El nacimiento de su primera hija, Olive. Un bebé muy esperado tanto por ella como por su marido, Will Kopelman, y que con tan solo nueve meses de vida ya ha protagonizado su primera exclusiva.

Ha sido la revista People la que finalmente ha publicado las primeras imágenes de la primeriza mamá junto a su retoño, dedicando en su portada una imagen de lo más tierna y en la que Drew declara estar atravesando “el mejor momento” de su vida.

Y es que no hay más que ver esta tierna y adorable portada para ver con imágenes lo que dice la ex Ángel de Charlie. Eso sí, no todo han sido facilidades en sus primeras semanas como mamá. "Olive no podía comer ni dormir durante dos semanas, estaba muy nerviosa por ella, tenía que conseguir que cogiera peso y tenía mucho miedo de que no fuera capaz. Me preguntaba todos los días, ¿qué puedo hacer para que sobreviva?", cuenta para People.

Pero afortunadamente, la pequeña ya está sana y sólo piensa en darle el mejor hogar que se pueda tener junto al hombre de su vida: “quiero un hogar tradicional para mi hija, si consigo mantener una familia unida, ella tendrá también su propia familia unida en un futuro. Me emociono con solo pensarlo, creo que Olive es un milagro", decía Drew.