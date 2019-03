Se desvela el sexo del bebé que esperan Eva González y Cayetano Rivera

El pasado 28 de agosto la presentadora Eva González confirmaba que estaba embarazada de su primer hijo junto a su marido, el torero Cayetano Rivera. Una noticia que les ha llenado de alegría después de dos años de casados.

En un principio la pareja manifestó que no querían saber el sexo del bebé y mantener así la sorpresa hasta el final del embarazo. Pero parece ser que no han podido resistirse y han cambiado de opinión. Pues tal y como revela Hola.com el matrimonio está esperando un niño.

Ahora llega el momento de ponerse de acuerdo para elegir el nombre del futuro bebé, pues tal y como declaró la misma Eva en el caso de que fuese un niño todavía no estaban seguros con el nombre: "Si es una está clarísimo: Eva no y Carmen ya hay una. Si es niño, no está tan claro".

Cayetano y Eva ya lo tienen casi todo preparado para recibir a su pequeño con los brazos abiertos. Sobre todo después de haberse mudado a un piso mucho mayor en la exclusiva zona de El Viso, en Madrid, donde formarán su gran familia.