El Defensor del Pueblo Andaluz estudia tomar medidas contra Fran Rivera por torear con su hija Carmen en brazos

Fran Rivera se ha convertido en la 'comidilla'. Tras compartir en Instagram una imagen suya toreando con su hija Carmen de cinco meses en brazos, el torero ha tenido que enfrentarse a un aluvión de críticas hacia su comportamiento, ya que muchos piensan que ha puesto en riesgo la vida de la niña sin motivo.

Al ver esta mala reacción por parte de los usuarios de las redes, Fran no se ha cortado a la hora de escribir una serie de contundentes tuits, en los que ha dejado claro que él es torero profesional y que en ningún momento había puesto en peligro a su pequeña, de hecho, es una tradición que lleva en su familia desde hace tiempo.

Sin embargo, estas quejas han tenido más repercusión de lo esperado y el Defensor del Pueblo Andaluz, que también tiene competencias específicas en protección del menor, ha mostrado también su rechazo ante la famosa imagen. Así, la oficina andaluza del organismo está estudiando las medidas oportunas, aunque de momento no se sabe hasta dónde llegará su actuación o si acabarán en los tribunales. "De ser cierta la imagen, mostramos nuestro absoluto rechazo. Recogemos información para valorar posible actuación", dicen en la red social.

Al parecer, han sido muchas las peticiones que han recibido para que tomen cartas en este asunto. Sin embargo, al ser una imagen tomada en ámbito privado, no saben si es posible poner lo ocurrido en conocimiento de la Fiscalía. En las próximas horas, el Defensor difundirá un informe elaborado a partir de la información referente al caso y será entonces cuando decidan que hacer al respecto.

Tras conocer esta denuncia ante el Defensor del Pueblo, Rivera ha compartido su opinión con el portal Vanitatis: "No sé nada de eso, pero me parece ridículo. No le voy a dar la mayor importancia. Mi hija nunca iba a estar tan segura como en mis brazos. Soy torero y si hubiese visto el más mínimo riesgo para ella, no lo habría hecho. Estoy muy feliz de haberlo hecho porque mi padre también lo hizo conmigo. Hay sitios mucho peores en los que se puede poner en peligro a un menor".