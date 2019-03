David Bustamante, Iker Casillas, Kim Kardashian... ¡Famosos que enseñan a sus hijos en las redes Vs. famosos que no los muestran!

HAY ALGUNOS QUE NUNCA ENSEÑAN LA CARA DE LOS NIÑOS

¿Crees que las celebrities enseñan todo en las redes sociales? Pues no, porque hay algo que muchas no muestran nunca, por muchas ganas que tengan sus seguidores de verlo: las caritas de sus hijos. Aunque hay muchos famosos que se hacen fotos con sus niños a todas horas y las comparten con el mundo entero, hay otros que se echan atrás o procuran que siempre que aparecen con sus pequeños no se les vea la carita.