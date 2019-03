David Bustamante: "Ni mi hija ni la madre quieren tener hijos, he perdido la batalla"

David Bustamante ha decidido tirar la toalla y ceder ante la insistencia de Paula Echevarría y su hija Daniella de no aumentar la familia. Y es que según ha declarado él mismo en la presentación de su nuevo perfume, 'Esencia Azul': "Ni mi hija ni la madre quieren tener hijos, yo ya he perdido la batalla. Yo quería tener más, pero ya nada. Realmente nos sentimos muy realizados... Ya no me lo preguntéis más, porque ya lo hemos desestimado".

El cantante, además, ha hablado para Hola.com sobre sus apretadas agendas y de cómo han encontrado el equilibrio perfecto en la pareja: "¿Nuestro secreto? Mimarnos, cuidarnos, querernos... Exprimimos los momentos que tenemos juntos. Porque realmente, cuando salgo echo de menos mi casa, pero cuando estoy en mi casa también echo de menos a mi público y estar en un escenario. No sería plenamente feliz si no tuviera ambas cosas".

Y es que sólo hay que ver la cara que se le pone a Busta cuando habla de su chica, a la que no para de dedicar palabras de cariño y amor en todas sus entrevistas: "Es increíble cómo trabaja. Es una mujer incansable, que le da tiempo a hacer absolutamente todo. Que duerme cuatro o cinco horas diarias nada más. Si realmente conocierais a Paula cómo es, alucinaríais porque tiene una capacidad increíble de esfuerzo, de trabajo y de concentración”. Aunque su ojito derecho sigue siendo la pequeña Daniella, quien ya ha dejado bien claro que no quiere ningún hermanito con quien compartir atenciones.