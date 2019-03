David Bustamante se deja comer a besos por su chica favorita

David Bustamante ha querido romper su silencio para publicar un mensaje en sus redes sociales para tachar de falsas las últimas informaciones que se han dado sobre él: una supuesta nueva novia y la compra de un cuadro en ARCO por valor de 2.800 euros.

"Por si no fuera poco inventaros relaciones inexistentes... Ahora vienen y dicen que me he comprado un cuadro en #Arco valorado en 2.800€...", escribía el cantante, que pasa por un momento complicado ante su inminente divorcio definitivo de Paula Echevarría.

Pero nada mejor que su hija Daniella para poner una sonrisa ante las dificultades. Y es que el cántabro ha disfrutado de una tarde junto a su pequeña, por la que se ha dejado mimar tal y como podemos ver en la imagen que ha publicado con la cara llena de besos: “No se me ocurre un plan mejor para pasar la tarde...#YoMimoAMiHija #MiHijaMeMimaaMi”. Una instantánea que ha gustado a Paula, que le ha dado un 'like'.