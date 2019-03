David Beckham habla de lo 'costosa' que es su pequeña Haper Seven

Tantas ganas que tenía David Beckham de tener una niña y ahora parece que ya no le hace mucha gracia… Y es que, según ha declarado el futbolista la pequeña Harper Seven le sale por un ojo de la cara. Mira que David y Victoria Beckham ganan sumas desorbitadas de dinero, pero el jugador de Los Ángeles Galaxy ha asegurado que su renovación con el equipo de L.A es maravillosa porque así podrá afrontar mejor lo que supone vestir a la pequeña...

“El vestuario de Haper Seven es increíble. Me alegro de tener un contrato por dos años más en Los Galaxy”, comentó el inglés. “He tenido tres niños geniales y entre ellos se pasan mucha ropa, pero Harper es nuestra primera chica y estamos muy pendientes de ella”, añade. No es de extrañar que el vestuario de la primera hija de David y Victoria sea tan caro, sólo hay que ver a su famosa mamá para darse cuenta que su pequeña no podría salir a la calle con cualquier trapito.

La llegada de Harper a la vida de los Beckham está siendo algo costosa, pero sus conocidos papás están encantadísimos, sobre todo el guapérrimo de su progenitor… “Todavía ahora voy a cambiarle los pañales y no me creo que tenga una niña. Todo en ella es femenino, desde su forma de comer hasta cómo se mueve”, explicó Beckham en una entrevista. “Me encanta tener una niña, y sobre todo que tenga tres hermanos mayores que la cuiden”, afirmó.

Está claro que a David se le cae la baba, y aunque se queje de que la niña le va a llevar a la ruína, está feliz con su pequeña y estilosa Harper. Lo que él no sabe es que si ahora es un bebé y están así, cuando tenga diez años más va a tener que buscar pluriempleo…