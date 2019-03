David Beckham felicita a su hijo Cruz por su cumpleaños con una 'regañina' incluida

Cruz Beckham acaba de cumplir doce años. El pequeño ha recibido todo tipo de felicitaciones a través de las redes sociales pero, sin duda alguna, la más especial es la que ha recibido de sus papás.

Victoria Beckham publicaba una instantánea de su niño con camisa y corbata y globos al fondo, y es que la familia festejó por todo lo alto el aniversario de Cruz. "Felicidades, chico guapo. Estamos todos orgullosos de ti y te queremos mucho. ¡No puedo creer que hoy cumplas 12 años! Muchos besos y mucho amor", escribía la diseñadora.

Pero no fueron sus únicas palabras: también sacó a la luz una imagen de los tres hermanos de pequeños, cuando todavía no había nacido la benjamina de la familia, Harper Seven, sentadas en una escalera y con cara de pillos. ¿Reconoces a Cruz?

Por su parte, David Beckham ha tirado de humor en las palabras que le ha dedicado a su hijo y, junto a una foto de los dos posando sonrientes, le ha felicitado además de echarle una ‘regañiña’: "Felicidades al miembro más travieso de nuestra familia... puede ser el más travieso pero este hombrecito tiene el corazón más grande y la naturaleza más dulce, y cualquier padre estaría orgulloso de tenerle como hijo. A sus doce años llena de alegría la casa desde el momento que abre los ojos hasta que se duerme, lo que suele significar a las 8:30pm (pero todos sabemos que eso significa a las 9:30, ¿verdad, Cruz?...) En cualquier caso, ¡felicidades, hombrecito! Te quiero".