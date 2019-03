David Beckham: "Me encanta cambiar pañales"

Uno puede ser aficionado a miles de cosas y aunque creíamos que la pasión de David Beckham era el deporte y su familia, nos equivocábamos. La gran pasión del jugador es ¡cambiar pañales!

Desde que Harper Seven llegó al mundo, a Beckham se le cae la baba cada vez que nombra a su pequeña. La última ocasión ha sido en la segunda entrega de los premios ‘Cartoon Network Hall Of Game’ donde recogía el premio al deportista con más estilo junto a uno de sus hijos. “Obviamente, es increíble. Es algo nuevo porque tenemos tres hijos y tener una niña en la familia es increíble. Ella es realmente increíble. ", declaraba el orgulloso papá a OK!

No sólo eso. El marido de la ex Spice Girl destapó una de sus grandes aficiones: "Tengo cuatro hijos ahora. Me encanta cambiar pañales, ¡es una de mis pasiones! ". Está de enhorabuena porque a Harper aún le queda un tiempecito antes de que vaya solita al baño y él está encantado: "Todavía le cambio los pañales y todavía estoy sorprendido de que tenga una hija pequeña, por lo que es una buena sensación".

Aunque este fin de semana se le ha visto disfrutando de un partido de los Lakers junto a sus hijos varones y recogió el premio también en compañía de uno de sus niños, Beckham ha demostrado que siempre tiene en mente a Harper y se encarga de que todo el mundo lo sepa.