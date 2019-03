David Beckham se convierte en el peluquero de su hija Harper

No hay duda que David Beckham es todo un padrazo. El ex jugador del Real Madrid se ha estrenado como estilista de su hija Harper y ha querido compartir con sus seguidores la experiencia publicando una imagen de lo más tierna donde se ve cómo David ha colaborado en el corte de pelo de su hija pequeña.

El marido de Victoria Beckham ha subido a su cuenta personal de Instagram una foto de lo duro que ha sido para él colaborar con la nueva imagen de su hija. La pequeña llevaba una melena muy larga que, al parecer, a su padre le encantaba.Y mientras él posa en la imagen con gesto de tristeza, la pequeña se muestra emocionada ante su nuevo look.

"Uno está feliz, y el otro no tanto. No pensaba que fuera posible para esta pequeña estar aún más guapa, pero…" ha escrito Beckham para acompañar a la publicación. Unas palabras que demuestran lo mucho que quiere a su hija y lo difícil que fue para él coger las tijeras para sanear las puntas de Harper. Ahora la pequeña ha pasado de lucir un look con melena larga a llevar un corte midi.