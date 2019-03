David Beckham ya no anda en 'cueros' por su casa

Que David Beckham es uno de los hombres más deseados del mundo, no es una novedad. Que sea imagen de algunas firmas de ropa interior, tampoco. Pero lo que sí es una primicia es que ha dejado de pasearse por su vivienda como su madre le trajo al mundo porque lo veía inadecuado para Harper Seven.

Este súper papá, ha confesado que siempre le ha gustado andar por casa sin ropa. Pero desde que nació la niña de sus ojos, el guapísimo futbolista ha cambiado sus costumbres porque no ve apropiado andar desnudo delante de su pequeña."Se acabaron los días de andar desnudo. Por supuesto, sigo paseándome por la casa en calzoncillos, pero no sin nada. Con los chicos no había problema porque ellos mismos van siempre desnudos, pero con una niña pequeña es diferente", confesó el jugador.

Aunque este chico tiene un cuerpo alucinante, a sus hijos no les hace gracia que su padre se exhiba de esta manera y nos haga feliz a tantas. Los chiquillos mostraron su descoformidad cuando vieron que de nuevo, el cabeza de familia ropa interior para la nueva colección que ha diseñado para H&M y que se encuentra promocionando. "Me dijeron: 'Dios mío papá, otra vez no. Está muy bien, pero todo el mundo te va a ver en calzoncillos'", confesaba el marido de la ex Spice.

Por suerte para Victoria Beckham, su atractivo esposo siempre ha tenido muy buen gusto para los calzoncillos. Ni ha llevado ropa interior hortera ni ha tenido la creencia de que alguna le proporcionaba buenas vibraciones . "Afortunadamente no. Mis padres siempre me proporcionaron calzoncillos decentes, y no, nunca he tenido unos de la suerte", añadió el futbolista que promocionará también su línea de H&M en la Super Bowl.

Sólo esperamos que por lo menos siga siendo fiel a sus posados semidesnudos que nosotras con ese poquito nos conformamos.