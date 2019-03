Daniella Bustamante celebra su sexto cumpleaños rodeada de regalos y dedicatorias de David Bustamante y Paula Echevarría

El 17 de agosto fue el día de cumpleaños de la adorable hija de David Bustamante y Paula Echevarría, Daniella. Como no podía ser de otra forma, los orgullosos papás se deshicieron en halagos y dedicatorias hacia su pequeña, publicando varias fotos en sus cuentas personales de Instagram que no tardaron en ser comentadas por sus miles de seguidores.

"Hoy hace 6 años te estaba trayendo al mundo.. Creí que tenía muchas cosas que enseñarte.. Pero no sabía todas las que tu me tenías que enseñar a mi.. Te quiero más que a mi vida princesa.. ❤️ Feliz cumpleaños! #amor #daniella #6cumpleaños #17agosto". Con estas bonitas palabras, Paula quiso hacer un homenaje a su hija acompañando el texto con una instantánea de lo más tierna en la que aparece abrazando a Daniella. El rostro de la cumpleañera no se puede ver ya que siempre mantienen intacta su privacidad en todas las fotos que comparten junto a ella.

David por su parte publicó: "Llego el 17 de agosto! Hoy hace 6 años del día más feliz de mi vida! Desde entonces todo cambio, llego a mi vida la "vida" en si... Cuando miro atrás no se como fui capaz de vivir antes de que #Daniella existiese... Felicidades mi amor! Felicidades hija mía!❤️".

Un final más que feliz para unas vacaciones idílicas en las que visitaron la isla pitiusa, San Vicente de la Barquera y Candás, los pueblos de origen de la pareja de enamorados, que ya han conseguido formar una de las familias más adorables del momento.