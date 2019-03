Dafne Fernández pide ayuda para calmar a su bebé en el coche

Dafne Fernández es madre primeriza y no se corta en pedir ayuda y consejos y, así también, poder ayudar luego a otras madres que lo necesiten. Y, como es normal, no se nace sabiendo ser madre, eso se aprende con la experiencia, y es por eso que la actriz no ha dudado en compartir sus trucos cuando los ha tenido y, ahora, en pedir ayuda para poder calmar a su bebé en el coche.

Fue en la mañana de ayer cuando la actriz preguntó a sus seguidores por un método para poder evitar que su bebé siga llorando cuando se sube a un coche. Uno de los consejos fue el traqueteo del vehículo que les relaja, pero es verdad que a otros niños les asusta y no paran de llorar, como es el caso del pequeño Jon.

Los seguidores no han dudado en contestar a Dafne y darle consejos, con los que luego la actriz ha compartido para ayudar a otras madres que estén en su misma situación. Mientras, iba compartiendo con sus seguidores los consejos que no le habían funcionado como el de cantarle, ponerle música relajante, cogerle la mantita, jugar con el sonajero, darle el pecho antes de subir al coche… Parece que Jon es un bebé muy exigente y no le vale cualquier cosa.

De momento, la actriz sigue recibiendo consejos y, aunque ya ha conseguido que se duerma mientras dan un paseo con la mochila, parece que el vehículo se ha convertido en un objeto imposible.