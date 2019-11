Dafne Fernández adora ser mamá, lo que implica aceptar los momentos duros y disfrutar de los preciosos instantes que pasa con su pequeño. Hace un año que Jon llegaba al mundo, y tal y como la actriz revelaba en su momento, la experiencia de la maternidad ha sido como una montaña rusa. Dafne no ha dudado en reconocer que los primeros meses tras dar a luz fueron muy complicados, algo normal si se tiene en cuenta que todo son dudas y nervios, todavía más tratándose de una madre primeriza.

"Llevaba toda la vida imaginándote. Cómo serías, qué te gustaría, a quién te parecerías... has superado con creces todas mis expectativas y me haces sentir la mamá más especial del mundo. Gracias por este año, por todo lo que he aprendido contigo, por todo el amor que me das y por todas las risas. Haces que cada día cuente.Feliz cumpleaños Jon. Te amo locamente", eran las preciosas palabras que le dedicaba en agosto a hijo al cumplir su primer añito.

Sin embargo, el amor a su pequeño le ha podido a todo, por lo que ahora la actriz no puede ser más feliz, y acaba de mostrar uno de sus momentos preferidos junto a su niño: la hora de la siesta. Así, Dafne ha compartido una imagen en la que aparece dormida junto al pequeño Jon, la cual ha titulado como: "Mi calma, su calma".

