El cumpleaños feliz de los hijos de Elsa Pataky

Los cumpleaños de los pequeños de Elsa Pataky no pasan desapercibidos, la actriz ha preparado una gran fiesta este fin de semana en su casa de Australia por el tercer cumpleaños de sus hijos, Tristan y Sasha, donde no faltaron sus amigos y los padres de estos.

La actriz ha querido compartir con sus seguidores el maravilloso fin de semana que han pasado en su blog 'Elsa Pataky Confidential'. En el cumpleaños de los pequeños no pudieron faltar los castillos inflables que son toda un tradición en la familia, la piñata que fue creada por la pequeña de la casa, India, quien ayudó a su madre con todos los preparativos."India me ayudó mucho, no solo con la comida, sino también para decorar la casa, con mogollón de globos, que es lo que más me gusta en las fiestas infantiles", cuenta Pataky en su blog.

Además la Elsa se apoyó en una amiga suya que es profesora en el circo de entrenamiento que hay en Byron Bay, y cuya especialidad son las pompas de jabón enormes, con las que disfrutaron los pequeños y sus padres.

Los dulces y la gastronomía española no pudieron faltar. Elsa preparó cada plato con cariño y con la ayuda de la pequeña India. La actriz hizo una tortilla de patata, el típico dulce australiano con pan y mantequilla y dos tartas que encargaron a una pastelería ecológica. Por lo que hemos visto en las fotos, la fiesta por el tercer cumpleaños de sus hijos fue todo un éxito.

Fiesta de cumpleaños de Tristan y Sasha | Blog Elsa Pataky

Elsa Pataky intentando hacer pompas de jabón | Blog Elsa Pataky