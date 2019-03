Cruz Beckham presenta el videoclip de su primer single, 'If Everyday Was Christmas'

APARECE JUNTO A SUS HERMANOS

Tras presentar la cover de 'Home To Mama' de Justin Bieber, el hijo pequeño de David y Victoria Beckham, Cruz, decidió que estaba preparado para lanzar su primer single, titulado 'If Everyday Was Christmas'. Un tema navideño, perfecto para esta época y con el que ha revolucionado las redes sociales. Solo faltaba el videoclip, pero… ¡Ya está en YouTube! ¿A qué esperas para verlo?