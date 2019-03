Cristiano Ronaldo podría estar esperando su segundo hijo a través gestación subrogada

Parece ser que Cristiano Ronaldo tiene ganas de volver a vivir la experiencia de ser padre de nuevo. Así, el diario portugués 'Correio da Manhã' asegura que el futbolista ha iniciado un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos. El medio informa que inició las gestiones de su nueva paternidad el pasado mes de diciembre durante un viaje a Miami.

Esta información explicaría la imagen que vimos a principio de mes en donde el futbolista celebró un gol poniéndose el balón bajo la camiseta a modo de embarazo, práctica habitual entre los jugadores que van a ser papás.

CR7 ya nos sorprendió en el año 2010 cuando de repente se convirtió en padre de la noche a la mañana y lo comunicó a través de las redes sociales, donde decía: "Con gran alegría y emoción, informo que he sido padre de un niño. Ya que ella prefiere que su identidad no se revele, la madre del bebé y yo hemos acordado que mi hijo se quede bajo mi exclusiva tutela. No se dará más información al respecto y pido a todo el mundo que se respete completamente mi derecho a la privacidad (y a la del niño), al menos en temas tan personales como estos".

Por ello no es de extrañar que el deportista vuelva a ser de nuevo papá, sobre todo teniendo en cuenta lo entregado que está a su hijo, Cristiano Jr.: "Nunca pensé que algo me hiciera cambiar tanto. Quiero tener más hijos. Eso es lo que siempre les digo a mis amigos y compañeros de equipo", decía.

"Me falta encontrar a la mujer adecuada", subrayó en una ocasión el astro del balón. Y es que desde que terminara su relación con la modelo rusa Irina Shayk, a Cristiano Ronaldo no se le ha conocido una relación estable, y quizás por ello ha decidido tenerlo él solo.