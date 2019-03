Cristiano Ronaldo odia cambiar los pañales a su bebé

Desde que el pequeño nació hemos visto cómo Cristiano Ronaldo ha tenido un guiño hacia él cada vez que marcaba algún gol. Os recordamos que el futbolista es quien tiene la custodia completa del bebé pese a los intentos de su madre por recuperar al bebé. Son pocos los datos que tenemos de Cristiano como papi.

Hasta ahora. CR7 ha roto su silencio a través de una entrevista con el diario ‘Marca’, en la que ha declarado que no tiene ningún problema para hacerse cargo de los cuidados diarios del pequeño: "Claro que cambio los pañales de mi hijo. No es lo que más me gusta del mundo, pero lo hago".

Aunque por el momento sólo tiene uno, Ronaldo ha admitido que le gustaría tener más niños con su actual novia Irina Shayk, con la que quiere casarse en un futuro, esperemos que muy cercano. Y si dependiera de él, preferiría que el pequeño de seis meses siguiera sus pasos. "A mí me encantaría que le gustase el fútbol y que fuera mi sucesor, pero ya veremos qué pasa. Mi hijo será lo que quiera", afirmó.