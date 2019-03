El conmovedor relato de Luisana Lopilato sobre la enfermedad de su hijo Noah

Luisana Lopilato y Michael Bublé han pasado momentos muy complicados y difíciles estos últimos siete meses después de que a su hijo Noah le diagnosticaran cáncer. La actriz ha contado en un programa de televisión para Argentina cómo la familia sobrellevó toda esta situación.

En un principio los médico le dijeron que se trataba de una infección de garganta, pero la actriz siguió los consejos de su pediatra habitual y continuó haciéndole pruebas al pequeño hasta descubrieron lo que realmente le pasaba. En ese mismo instante Lopilato se subió al primer avión sin decirle nada a su marido, Michael Bublé: "Mike no estaba conmigo en esos momentos. Él estaba a punto de hacer un show muy importante en Inglaterra y no pude comunicarme con él por teléfono, entonces cuando me enteré de que Noah tenía algo en su estómago y los médicos no sabían que era y había posibilidades de que fuera un tumor, volé inmediatamente a los Estado Unidos", confesaba.

La actriz ha dicho que una de las cosas que la ha ayudado es su fe en Dios. Según ha contado, todas las semanas iba a rezar por su hijo a la iglesia. La familia se unió mucho hasta el punto de que todas las noches dormían juntos: Michael, sus dos hijos y ella.

Ahora por fin puede decir que su hijo se encuentra mejor, recuperándose:"Gracias a dios que lo peor ha pasado, aunque es un proceso largo. Es horrible para cualquier padre recibir noticias como estas", decía Luisana.

Después de todos estos meses, Luisana ha querido agradecer todo el cariño y la ayuda que ha recibido: "Le damos gracias a dios por la fuerza que él nos ha dado. Nuestros agradecimientos a los doctores, no tenemos palabras. También a todas esas personas que nos han rezado por nosotros y nos ha mostrado su apoyo".