Las confesiones más personales de Cristiano Ronaldo sobre la paternidad

Cristiano Ronaldo ha hecho una excepción y ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista ¡Hello! en la que habla abiertamente sobre su paternidad. Una entrevista en la que aparece con su hijo mayor, Cristiano, para presentar su nueva línea de ropa infantil.

"Ser padre es algo que no se puede explicar. Es un viaje único y personal, algo que me ha cambiado por completo. Me ha enseñado cosas del amor que nunca supe que existían. Me he ablandado y me ha dado una nueva perspectiva de lo que es verdaderamente importante en la vida", confiesa el jugador que será padre por cuarta vez en unas semanas.

También asegura que está impaciente por ver a su nueva hija, Alana Martina, fruto de su relación con Georgina Rodríguez, y que es un privilegio para él poder ver crecer a su familia y pasar tiempo con ellos, compartiendo vivencias.

Además, ha querido hablar de su hijo mayor, Cristiano Jr. que lucía unos modelos de la nueva línea del deportista. "Es un niño muy cariñoso, atento, amistoso, respetuoso y súper abierto a conocer gente. Todos los que le tratan se asombran de la confianza que tiene en sí mismo. Esto me hace sentirme muy orgulloso como padre".

Está claro que Cristiano está hecho un padrazo y que para él sus hijos son lo más importante. "Como mis hijos pequeños pronto crecerán, al igual que Cristiano Jr., y ya no podré tener esos momentos con ellos, aprecio y disfruto cada instante que pasamos juntos", confesaba el delantero.